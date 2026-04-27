Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Макдэвид установил рекорд Кубка Стэнли среди действующих игроков. Впереди лишь две легенды

На данный момент проходит четвёртый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» на выезде встречается с «Анахайм Дакс». К концовке третьего периода гости ведут со счётом 3:2, а в серии впереди «Анахайм» — 2-1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Капанен (Уолман, Дикинсон) – 00:38     0:2 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 06:32 (pp)     1:2 Готье (Лакомб, Киллорн) – 27:36 (pp)     2:2 Гранлунд (Карлссон, Карлсон) – 38:43 (pp)     2:3 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 43:27 (pp)     3:3 Вьель (Карлсон, Лакомб) – 53:31     4:3 Пилинг (Мактавиш) – 62:29    

В этой встрече лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами. Кроме того, он достиг исторического достижения: Макдэвид (затратил 100 матчей плей-офф) стал третьим самым быстрым игроком в истории НХЛ, которому удалось провести 50 матчей плей-офф с несколькими набранными очками.

Быстрее это делали только Уэйн Гретцки (77 матчей) и Марио Лемье (99 матчей).

Материалы по теме
