Макдэвид установил рекорд Кубка Стэнли среди действующих игроков. Впереди лишь две легенды

На данный момент проходит четвёртый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» на выезде встречается с «Анахайм Дакс». К концовке третьего периода гости ведут со счётом 3:2, а в серии впереди «Анахайм» — 2-1.

В этой встрече лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами. Кроме того, он достиг исторического достижения: Макдэвид (затратил 100 матчей плей-офф) стал третьим самым быстрым игроком в истории НХЛ, которому удалось провести 50 матчей плей-офф с несколькими набранными очками.

Быстрее это делали только Уэйн Гретцки (77 матчей) и Марио Лемье (99 матчей).

