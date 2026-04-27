«Эдмонтон» проиграл третий матч «Анахайму» и в шаге от вылета из Кубка Стэнли

В ночь с 26 на 27 апреля завершился четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе хозяев шайбы забрасывали Каттер Готье, Микаэль Гранлунд и Джеффри Вьель. Решающий гол в овертайме забил Райан Пилинг.

У гостей отличились Каспери Капанен, Райан Ньюджент-Хопкинс и Эван Бушар. Коннор Макдэвид сделал два ассиста, Леон Драйзайтль — один.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Анахайма». Следующий матч пройдёт 29 апреля.

