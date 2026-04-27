«Эдмонтон» проиграл третий матч «Анахайму» и в шаге от вылета из Кубка Стэнли
В ночь с 26 на 27 апреля завершился четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Капанен (Уолман, Дикинсон) – 00:38 0:2 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 06:32 (pp) 1:2 Готье (Лакомб, Киллорн) – 27:36 (pp) 2:2 Гранлунд (Карлссон, Карлсон) – 38:43 (pp) 2:3 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 43:27 (pp) 3:3 Вьель (Карлсон, Лакомб) – 53:31 4:3 Пилинг (Мактавиш) – 62:29
В составе хозяев шайбы забрасывали Каттер Готье, Микаэль Гранлунд и Джеффри Вьель. Решающий гол в овертайме забил Райан Пилинг.
У гостей отличились Каспери Капанен, Райан Ньюджент-Хопкинс и Эван Бушар. Коннор Макдэвид сделал два ассиста, Леон Драйзайтль — один.
Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Анахайма». Следующий матч пройдёт 29 апреля.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
