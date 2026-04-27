«Он лучший игрок в мире». Брэндон Хагель высказался о Никите Кучерове
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель прокомментировал игру Никиты Кучерова и их взаимодействие в клубе после победы над «Монреаль Канадиенс» (3:2).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Болдюк (Гуле, Тексье) – 30:06 2:0 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 33:29 (pp) 2:1 Гюнцель (Мозер, Рэддиш) – 39:06 2:2 Хагель (Кучеров, Гюнцель) – 41:40 (pp) 2:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 55:07
«Он лучший игрок в мире. Никита делает это стабильно каждый год. Да, мне повезло много лет играть с ним, так что можно сказать, что у нас есть определённая «химия». Но в то же время, поставь его в любую пятёрку с любыми игроками — он сделает всех вокруг лучше», — приводит слова Хагеля официальный сайт НХЛ.
Благодаря сегодняшней победе счёт в серии стал равным — 2-2. Никита Кучеров сегодня отметился двумя результативными передачами.
