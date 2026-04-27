Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он лучший игрок в мире». Брэндон Хагель высказался о Никите Кучерове

Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель прокомментировал игру Никиты Кучерова и их взаимодействие в клубе после победы над «Монреаль Канадиенс» (3:2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Болдюк (Гуле, Тексье) – 30:06     2:0 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 33:29 (pp)     2:1 Гюнцель (Мозер, Рэддиш) – 39:06     2:2 Хагель (Кучеров, Гюнцель) – 41:40 (pp)     2:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 55:07    

«Он лучший игрок в мире. Никита делает это стабильно каждый год. Да, мне повезло много лет играть с ним, так что можно сказать, что у нас есть определённая «химия». Но в то же время, поставь его в любую пятёрку с любыми игроками — он сделает всех вокруг лучше», — приводит слова Хагеля официальный сайт НХЛ.

Благодаря сегодняшней победе счёт в серии стал равным — 2-2. Никита Кучеров сегодня отметился двумя результативными передачами.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

Материалы по теме
«Засуха» Кучерова в плей-офф НХЛ окончена! Спас «Тампу» и помог ей сравнять счёт в серии
«Засуха» Кучерова в плей-офф НХЛ окончена! Спас «Тампу» и помог ей сравнять счёт в серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android