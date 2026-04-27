«Он лучший игрок в мире». Брэндон Хагель высказался о Никите Кучерове

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель прокомментировал игру Никиты Кучерова и их взаимодействие в клубе после победы над «Монреаль Канадиенс» (3:2).

«Он лучший игрок в мире. Никита делает это стабильно каждый год. Да, мне повезло много лет играть с ним, так что можно сказать, что у нас есть определённая «химия». Но в то же время, поставь его в любую пятёрку с любыми игроками — он сделает всех вокруг лучше», — приводит слова Хагеля официальный сайт НХЛ.

Благодаря сегодняшней победе счёт в серии стал равным — 2-2. Никита Кучеров сегодня отметился двумя результативными передачами.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду