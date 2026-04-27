«Эдмонтон» в шаге от вылета из Кубка Стэнли, Рыбакина обыграла Циньвэнь. Главное к утру
«Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Анахайм Дакс» в четвёртом матче серии и теперь находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде, обыграв в третьем круге представительницу Китая Чжэн Циньвэнь, «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромно проиграл «Хьюстон Рокетс» в четвёртом матче плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Эдмонтон» проиграл третий матч «Анахайму» и в шаге от вылета из Кубка Стэнли.
- Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде, обыграв Чжэн Циньвэнь.
- «Лейкерс» разгромно проиграли «Хьюстону» в плей-офф НБА. У Леброна — 10 очков.
- «Зенит» обыграл «Ахмат» в матче 27-го тура РПЛ.
- Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» победить «Монреаль» и сравнять счёт в серии.
- «Я убит горем». Хави Симонс объявил, что пропустит ЧМ-2026 из-за тяжёлой травмы.
- «Сан-Антонио» одолел «Портленд» и находится в шаге от выхода в 1/4 финала плей-офф НБА.
- «Милан» и «Ювентус» не забили голов и сыграли вничью в 34-м туре Серии А.
- Российские спортсмены выиграли медальный зачёт чемпионата Европы по борьбе.
- Мохамед Салах разорвал подколенное сухожилие и больше не сыграет в футболке «Ливерпуля».
- «Бостон» разгромил «Филадельфию» и повёл в серии плей-офф НБА со счётом 3-1.
- «Лос-Анджелес» с Панариным проиграл «Колорадо» и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.
- «Торонто» победил «Кливленд» в матче плей-офф НБА и сравнял счёт в серии.
- Анастасия Потапова вышла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде, где сыграет с Рыбакиной.
