«Эдмонтон» в шаге от вылета из Кубка Стэнли, Рыбакина обыграла Циньвэнь. Главное к утру

«Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Анахайм Дакс» в четвёртом матче серии и теперь находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде, обыграв в третьем круге представительницу Китая Чжэн Циньвэнь, «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромно проиграл «Хьюстон Рокетс» в четвёртом матче плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».