Известный тренер Андрей Назаров высказался о ходе обеих полуфинальных серий в плей-офф КХЛ.

«Полуфиналы в плей-офф КХЛ получаются яркими и богатыми на события, как все и ожидали. Команды бьются на каждом участке льда, много стычек, ребята ложатся под шайбу и не жалеют себя. Только так, за счёт характера, можно добиться победы. Отмечу и отличный показ обеих серий: качественная картинка даёт возможность сполна насладиться хоккеем. Продолжаем следить и болеть за красивую игру.

Ключевой, на мой взгляд, станет игра лидеров во всех четырёх оставшихся клубах. Самые высокооплачиваемые хоккеисты должны вести свои команды вперёд, от них многого ждут тренеры и болельщики. Так что команды, лидеры которых окажутся более решительными и удачливыми, в итоге пробьются в финал. А значит, сделают нашу лигу ещё более популярной, ведь за Кубком Гагарина сейчас наблюдают не только в Европе, но и во всём мире», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.