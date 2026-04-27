Результаты матчей плей-офф НХЛ на 27 апреля 2026 года

В ночь на 27 апреля прошли очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Бостон Брюинз» – «Баффало Сэйбрз» — 1-6;

«Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:5;

«Монреаль Канадиенс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:3;

«Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3 ОТ.

Счёт в парах первого раунда Кубка Стэнли — 2026:

Западная конференция:

«Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4-0;

«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» — 2-2;

«Вегас Голден Найтс» — «Юта Маммот» — 1-2;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс» — 1-3.

Восточная конференция:

«Баффало Сэйбрз» – «Бостон Брюинз» — 3-1;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Монреаль Канадиенс» — 2-2;

«Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз» — 4-0;

«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 1-3.

Таким образом, «Каролина» стала первой командой, вышедшей во второй раунд Кубка Стэнли.