В ночь на 27 апреля прошли очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей плей-офф НХЛ на 27 апреля 2026 года:
«Бостон Брюинз» – «Баффало Сэйбрз» — 1-6;
«Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:5;
«Монреаль Канадиенс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:3;
«Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3 ОТ.
Счёт в парах первого раунда Кубка Стэнли — 2026:
Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4-0;
«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» — 2-2;
«Вегас Голден Найтс» — «Юта Маммот» — 1-2;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс» — 1-3.
Восточная конференция:
«Баффало Сэйбрз» – «Бостон Брюинз» — 3-1;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Монреаль Канадиенс» — 2-2;
«Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз» — 4-0;
«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 1-3.
Таким образом, «Каролина» стала первой командой, вышедшей во второй раунд Кубка Стэнли.