Видео спорного победного гола «Анахайма» в ворота «Эдмонтона» в овертайме четвёртого матча

В ночь с 26 на 27 апреля завершился четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
На третьей минуте овертайма Райан Пилинг забросил спорную победную шайбу. Форвард бросил с острого угла, и шайба застряла под щитками вратаря «Эдмонтона» Тристана Джерри. Через пару секунд шайба из-под щитков заползла на ленточку ворот. Игроки «Анахайма» стали праздновать победу, а для определения правильности взятия ворот судьям потребовалось несколько минут смотреть видеоповтор. В итоге было определено, что шайба полностью пересекла линию ворот.
Фото: скрин трансляции
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 27 апреля 2026
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:44
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:48
-
07:39
-
07:12
-
07:00
-
06:51
-
06:37
-
05:54
-
05:28
-
04:57
-
04:54
-
04:48
-
04:39
-
04:22
-
03:38
-
03:17
-
02:29
- 26 апреля 2026
-
23:50
-
23:49
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:05
-
22:45
-
22:25
-
22:05
-
21:40
-
21:15