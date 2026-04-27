Видео спорного победного гола «Анахайма» в ворота «Эдмонтона» в овертайме четвёртого матча

В ночь с 26 на 27 апреля завершился четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На третьей минуте овертайма Райан Пилинг забросил спорную победную шайбу. Форвард бросил с острого угла, и шайба застряла под щитками вратаря «Эдмонтона» Тристана Джерри. Через пару секунд шайба из-под щитков заползла на ленточку ворот. Игроки «Анахайма» стали праздновать победу, а для определения правильности взятия ворот судьям потребовалось несколько минут смотреть видеоповтор. В итоге было определено, что шайба полностью пересекла линию ворот.

