Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков может пропустить пятый матч серии с «Питтсбургом» по решению тренера

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков может пропустить пятый матч серии с «Питтсбург Пингвинз» по решению главного тренера Рика Токкета. Россиянин тренировался вместе с запасными игроками отдельно от основного состава команды. Окончательное решение по составу на пятую игру серии будет принято позднее. Пятый матч состоится в ночь на 28 апреля.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я просто думаю, что он часть молодой группы. Не то чтобы он совсем выбился из колеи, но есть определённый пробел. В плей-офф очень высокий темп, и вы ждёте подобных проблем от молодых ребят. Я не придираюсь к нему. Время от времени нужно оценивать игру молодых ребят, давать им отдохнуть и всё такое, будь то Матвей или кто-то другой, это действительно не имеет значения. Я думаю, что именно так развивают игроков. Мы просто хотели кое-что попробовать изменить в составе, а будет он играть или нет, узнаем завтра», — цитирует Токкета пресс-служба клуба.

На счету Мичкова нет набранных очков в четырёх матчах серии с «Питтсбургом». Это первый плей-офф НХЛ в карьере для 21-летнего россиянина.

Материалы по теме
Матвей Мичков: без руководства моего отца я бы не стал тем, кто я сейчас
