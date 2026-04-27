Матвей Мичков может пропустить пятый матч серии с «Питтсбургом» по решению тренера

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков может пропустить пятый матч серии с «Питтсбург Пингвинз» по решению главного тренера Рика Токкета. Россиянин тренировался вместе с запасными игроками отдельно от основного состава команды. Окончательное решение по составу на пятую игру серии будет принято позднее. Пятый матч состоится в ночь на 28 апреля.

«Я просто думаю, что он часть молодой группы. Не то чтобы он совсем выбился из колеи, но есть определённый пробел. В плей-офф очень высокий темп, и вы ждёте подобных проблем от молодых ребят. Я не придираюсь к нему. Время от времени нужно оценивать игру молодых ребят, давать им отдохнуть и всё такое, будь то Матвей или кто-то другой, это действительно не имеет значения. Я думаю, что именно так развивают игроков. Мы просто хотели кое-что попробовать изменить в составе, а будет он играть или нет, узнаем завтра», — цитирует Токкета пресс-служба клуба.

На счету Мичкова нет набранных очков в четырёх матчах серии с «Питтсбургом». Это первый плей-офф НХЛ в карьере для 21-летнего россиянина.