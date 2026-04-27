Торторелла объяснил, почему убрал Дорофеева в четвёртое звено в третьем матче КС с «Ютой»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла оценил вклад российского нападающего Павла Дорофеева в текущем розыгрыше Кубка Стэнли с «Ютой Маммот».

«Он забивной игрок. Один из наших важных исполнителей. Нам нужно помочь ему раскрыться. Он привык играть с сильными партнёрами, ясно представляет свою роль и знает, что требуется, чтобы помочь команде найти свою игру.

Сейчас всё дело в вере. Плей‑офф — это уже не про схемы. Мы внесли некоторые поправки, как и другие команды на этой стадии. Ничего радикального. Но когда ты проигрываешь серию и теряешь несколько матчей подряд, всё сводится к вере — в то, что ты делаешь, и в подготовку. Это психологический аспект, и в этом я чувствую уверенность в этой группе», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

Российский форвард пока не записал очков в свой актив в трёх матчах первого раунда с «Ютой» (1-2 в серии). В третьем матче Торторелла перевёл Дорофеева из второго звена в четвёртое.

Материалы по теме
Видео
«Юта» обыграла «Вегас» в Кубке Стэнли и вышла вперёд в серии. У Барбашёва — ассист
