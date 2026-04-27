«У нас больше нет права на ошибку». Ноблох — о третьем поражении в серии с «Анахаймом»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох оценил поражение в четвёртом матче серии с «Анахайм Дакс» (3:4 ОТ, 1-3). Канадский клуб потерпел уже три поражения в серии и теперь находится на грани вылета из плей-офф.
«В нашей команде царит невероятная вера в свои силы. Ребята оказывались в довольно сложных ситуациях, но эта команда никогда не сдаётся. Они стойкие. У них ещё много сил для борьбы, и именно тогда мы видели их лучшие качества. Но у нас больше нет права на ошибку.
Соперник, очевидно, очень рад попасть в плей-офф после долгого перерыва, они играют свободно и непринуждённо. На них практически не оказывается давления плей-офф, и, очевидно, эта команда будет регулярно появляться в матчах на вылет в будущем с таким составом игроков», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.
- 27 апреля 2026
