Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы загнали себя в яму». Макдэвид — об 1-3 в серии плей-офф «Эдмонтона» с «Анахаймом»

Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о поражении в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Анахайм Дакс» (3:4 ОТ, 1-3). Канадский клуб потерпел уже три поражения в серии и теперь находится на грани вылета из плей-офф.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Капанен (Уолман, Дикинсон) – 00:38     0:2 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 06:32 (pp)     1:2 Готье (Лакомб, Киллорн) – 27:36 (pp)     2:2 Гранлунд (Карлссон, Карлсон) – 38:43 (pp)     2:3 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 43:27 (pp)     3:3 Вьель (Карлсон, Лакомб) – 53:31     4:3 Пилинг (Мактавиш) – 62:29    

«Я думаю, мы хорошо поработали, создав себе несколько неплохих ситуаций, но просто не смогли довести дело до конца. Мы загнали себя в яму, в этом нет никаких сомнений. Нам нужно найти способ одержать победу дома. Очевидно, что шайбы, пропущенные в меньшинстве, сильно повлияли на игру. Они забили два гола в большинстве и сравняли счёт броском от синей линии. Но и у нас были хорошие моменты. Не сказать, что их победный гол был идеален, но это плей-офф. Когда ты бросаешь шайбу, иногда это вознаграждается, и сегодня им повезло», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android