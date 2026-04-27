«Мы загнали себя в яму». Макдэвид — об 1-3 в серии плей-офф «Эдмонтона» с «Анахаймом»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о поражении в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Анахайм Дакс» (3:4 ОТ, 1-3). Канадский клуб потерпел уже три поражения в серии и теперь находится на грани вылета из плей-офф.
«Я думаю, мы хорошо поработали, создав себе несколько неплохих ситуаций, но просто не смогли довести дело до конца. Мы загнали себя в яму, в этом нет никаких сомнений. Нам нужно найти способ одержать победу дома. Очевидно, что шайбы, пропущенные в меньшинстве, сильно повлияли на игру. Они забили два гола в большинстве и сравняли счёт броском от синей линии. Но и у нас были хорошие моменты. Не сказать, что их победный гол был идеален, но это плей-офф. Когда ты бросаешь шайбу, иногда это вознаграждается, и сегодня им повезло», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.
- 27 апреля 2026
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
10:52
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:44
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:48
-
07:39
-
07:12
-
07:00
-
06:51
-
06:37
-
05:54
-
05:28
-
04:57
-
04:54
-
04:48
-
04:39
-
04:22
-
03:38
-
03:17