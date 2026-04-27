«Мы загнали себя в яму». Макдэвид — об 1-3 в серии плей-офф «Эдмонтона» с «Анахаймом»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о поражении в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Анахайм Дакс» (3:4 ОТ, 1-3). Канадский клуб потерпел уже три поражения в серии и теперь находится на грани вылета из плей-офф.

«Я думаю, мы хорошо поработали, создав себе несколько неплохих ситуаций, но просто не смогли довести дело до конца. Мы загнали себя в яму, в этом нет никаких сомнений. Нам нужно найти способ одержать победу дома. Очевидно, что шайбы, пропущенные в меньшинстве, сильно повлияли на игру. Они забили два гола в большинстве и сравняли счёт броском от синей линии. Но и у нас были хорошие моменты. Не сказать, что их победный гол был идеален, но это плей-офф. Когда ты бросаешь шайбу, иногда это вознаграждается, и сегодня им повезло», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.