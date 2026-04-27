Вратарь «Сочи» Самсонов — о контракте: есть определённые трудности

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов рассказал, как идут переговоры по новому контракту с сочинским клубом. Прошлой осенью «Сочи» выменял права на Самсонова у «Металлурга» и подписал контракт с голкипером на два сезона. По контракту Самсонов должен быть вратарём южан ещё и в сезоне-2026/2027.

– У вас по контракту ещё год в «Сочи». Всё по плану, остаётесь в команде?

– Там есть немного подводных камней, пока что не могу о них говорить. Не для прессы.

– Лично у вас есть желание остаться в клубе? Или хотите побороться за Кубок Гагарина в другом месте?

– Есть определённые трудности, не могу вдаваться в подробности, не буду сейчас о них говорить, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.