«Не вижу, чтобы шайба пересекла линию ворот». Ноблох не согласился с победным голом «Дакс»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох оценил победный гол «Анахайм Дакс» в овертайме четвёртого матча серии (3:4 ОТ, 1-3). Райан Пилинг бросил с острого угла, и шайба прокатилась под щитками вратаря «Эдмонтона» Тристана Джерри, остановившись в районе линии ворот. После длительного просмотра судьи засчитали гол, объявив, что шайба полностью пересекла линию ворот.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Капанен (Уолман, Дикинсон) – 00:38     0:2 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 06:32 (pp)     1:2 Готье (Лакомб, Киллорн) – 27:36 (pp)     2:2 Гранлунд (Карлссон, Карлсон) – 38:43 (pp)     2:3 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 43:27 (pp)     3:3 Вьель (Карлсон, Лакомб) – 53:31     4:3 Пилинг (Мактавиш) – 62:29    

«К сожалению, шайба отскочила от конька нашего защитника и залетела в сетку, и судьи засчитали гол. Это было очень близко, и я думал, что нам это сойдёт с рук. В прошлых матчах я видел, как, по моему мнению, шайбы залетали в ворота, но судьи не могли это доказать, и гол не засчитывался. Поэтому я думал, что именно так и будет в этот раз. Но, очевидно, судьи думали иначе.

Я не получил никакой информации от арбитров матча. Я не вижу на повторах, чтобы шайба полностью пересекла линию ворот. Не видно никакого пространства между линией и шайбой. Вы видите много сходства, когда говорите о спорных офсайдах. Бывало много раз, когда я видел, что это был офсайд, но у судей не было абсолютных доказательств этого. Я думал, что сегодня будет принято именно такое решение», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
Видео спорного победного гола «Анахайма» в ворота «Эдмонтона» в овертайме четвёртого матча
