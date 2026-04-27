«Не вижу, чтобы шайба пересекла линию ворот». Ноблох не согласился с победным голом «Дакс»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох оценил победный гол «Анахайм Дакс» в овертайме четвёртого матча серии (3:4 ОТ, 1-3). Райан Пилинг бросил с острого угла, и шайба прокатилась под щитками вратаря «Эдмонтона» Тристана Джерри, остановившись в районе линии ворот. После длительного просмотра судьи засчитали гол, объявив, что шайба полностью пересекла линию ворот.

«К сожалению, шайба отскочила от конька нашего защитника и залетела в сетку, и судьи засчитали гол. Это было очень близко, и я думал, что нам это сойдёт с рук. В прошлых матчах я видел, как, по моему мнению, шайбы залетали в ворота, но судьи не могли это доказать, и гол не засчитывался. Поэтому я думал, что именно так и будет в этот раз. Но, очевидно, судьи думали иначе.

Я не получил никакой информации от арбитров матча. Я не вижу на повторах, чтобы шайба полностью пересекла линию ворот. Не видно никакого пространства между линией и шайбой. Вы видите много сходства, когда говорите о спорных офсайдах. Бывало много раз, когда я видел, что это был офсайд, но у судей не было абсолютных доказательств этого. Я думал, что сегодня будет принято именно такое решение», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.