Самсонов: если взглянуть на статистику, у меня никаких проблем, всё хорошо

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов заявил, что доволен своей статистикой в прошедшем сезоне. На счету 29-летнего голкипера 14 матчей, в которых он одержал три победы при показателе надёжности 3,27 и 90,3% отражённых бросков. Также Илья провёл одну игру «на ноль».

— Не всё получилось у вас в «Сочи», для себя уже провели определённый анализ, что пошло не так? Причины больше ментальные или физические были?

– Не знаю, у меня всё хорошо. Если взглянуть на статистику, то пока я играл, даже после перерыва в полгода, никаких проблем. Всё в порядке было, я считаю, что к себе у меня точно не должно быть вопросов. В плане самоотдачи, результата – выходил, отдавался полностью в матчах, в играх. Поэтому у меня к себе вопросов минимум.

– Физически себя чувствуете сейчас стабильно?

– Сейчас уже более-менее. Хорошие доктора у нас, работаем, проводим восстановительные процедуры. 1 мая стартует тяжёлая предсезонка такая, начинаем работать плотно, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.