Нападающий Виталий Пинчук объявил, что покидает минское «Динамо»

Нападающий Виталий Пинчук объявил, что покидает минское «Динамо»
Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук попрощался с болельщиками белорусского клуба. Скорее всего, хоккеист продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ.

«Шесть лет в «Динамо» Минск стали для меня большим и важным этапом в жизни. Здесь я вырос как игрок и как человек, и это время останется со мной навсегда. Хочу искренне поблагодарить наших болельщиков. Ваша поддержка ощущалась в каждом матче, в каждом эпизоде. Вы всегда были рядом, верили в нас и давали ту энергию, которая помогала идти дальше

Отдельные слова благодарности руководству клуба. За эти годы вы создали профессиональную, сильную организацию, в которой есть всё для развития и роста игроков. Это высокий уровень, который чувствуется во всём. Спасибо всем ребятам, тренерам, с кем довелось делить раздевалку и выходить на лёд. Было честью быть частью этой команды. Уважение каждому. Минск для меня навсегда останется особенным местом», — написал Пинчук в соцсети.

Пинчук выступал за минское «Динамо» на протяжении шести сезонов — с 2020 по 2026 год. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ он провёл за клуб 252 матча, в которых забросил 73 шайбы и отдал 72 голевые передачи, набрав 145 очков при показателе полезности «+29». В плей-офф на его счету 28 игр, девять голов и 13 передач — всего 22 очка — при полезности «-1».

Материалы по теме
NHL Trade Rumors: переход Виталия Пинчука в НХЛ выглядит неизбежным
