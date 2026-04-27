Макдэвид — третий действующий игрок НХЛ с 50+ матчами плей-офф с двумя и более очками

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами и добрался до отметки в 50 матчей в плей-офф, в которых канадский форвард набирал два и более очка. Лишь трое действующих игроков лиги добрались до этой отметки.
Макдэвид повторил достижение российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, на счету которого также 50 матчей с двумя и более очками в плей-офф. На втором месте среди действующих игроков по этому показателю расположился российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, на счету которого 54 подобных матча.
Лидером по матчам плей-офф с двумя и более очками среди действующих игроков является капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Канадец провёл 68 матчей в плей-офф с минимум двумя набранными очками.
- 27 апреля 2026
