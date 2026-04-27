Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Макдэвид — третий действующий игрок НХЛ с 50+ матчами плей-офф с двумя и более очками

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами и добрался до отметки в 50 матчей в плей-офф, в которых канадский форвард набирал два и более очка. Лишь трое действующих игроков лиги добрались до этой отметки.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Капанен (Уолман, Дикинсон) – 00:38     0:2 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 06:32 (pp)     1:2 Готье (Лакомб, Киллорн) – 27:36 (pp)     2:2 Гранлунд (Карлссон, Карлсон) – 38:43 (pp)     2:3 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 43:27 (pp)     3:3 Вьель (Карлсон, Лакомб) – 53:31     4:3 Пилинг (Мактавиш) – 62:29    

Макдэвид повторил достижение российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, на счету которого также 50 матчей с двумя и более очками в плей-офф. На втором месте среди действующих игроков по этому показателю расположился российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, на счету которого 54 подобных матча.

Лидером по матчам плей-офф с двумя и более очками среди действующих игроков является капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Канадец провёл 68 матчей в плей-офф с минимум двумя набранными очками.

Материалы по теме
«Мы загнали себя в яму». Макдэвид — об 1-3 в серии плей-офф «Эдмонтона» с «Анахаймом»
