Самсонов — о «Металлурге»: семь дней перерыва — это сказывается

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов заявил, что семь дней перерыва перед стартом полуфинала Кубка Гагарина не пошли на пользу «Металлургу», проигравшему первый матч серии с «Ак Барсом» (2:5).

– Следите за серией «Ак Барса» и «Металлурга»? За плей-офф?

– Первый матч серии смотрел, был на арене, смотрел всю игру.

– Болели за «Металлург»?

– Разумеется, а за кого ещё? Это моя родная команда. Всегда за «Металлург».

– На ваш взгляд, что пошло не так у подопечных Андрея Разина?

– Такое случается. «Ак Барс» очень здорово и бодро начал, Андрей Владимирович верно подметил: наша команда плохо провела первый период, который стал в итоге и ключевым. Ничего страшного, такое бывает. Это только первая игра, семь дней перерыва были, всё-таки это сказывается. Я думал, что мы сможем переломить эту ситуацию, кто знает, засчитали бы ту шайбу, когда сделали счёт 2:1, может, игра бы потом куда-то в другую сторону и развернулась, в нашу сторону, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.