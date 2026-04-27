Анже Копитар провёл последний матч в НХЛ и покинул площадку под овации болельщиков

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар провёл свой последний матч в карьере. Заключительной игрой для словенца стал четвёртый матч серии с «Колорадо Эвеланш» (1:5, 0-4). Копитар покинул площадку под овации болельщиков и партнёров по команде.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Кадри, Ландеског) – 13:13 (pp)     0:2 Макар – 25:48     1:2 Эдмундсон (Кемпе, Лаферрье) – 33:43     1:3 Руа (Лехконен, Малински) – 43:13     1:4 Тэйвз (Маккиннон, Ландеског) – 46:01     1:5 Маккиннон (Нечас, Кулак) – 54:22    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На счету 38-летнего словенца 38 (12+26) очков в 67 играх в прошедшем регулярном сезоне при полезности «+19». Всего за карьеру в лиге в рамках регулярок – 1316 (452+864) очков в 1521 игре.

Копитар выступал за «Лос-Анджелес» с сезона-2006/2007 и провёл всю карьеру в НХЛ в этом клубе. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). Перед началом сезона нападающий сообщил, что этот год станет для него последним в НХЛ.

