Шведский тренер московского «Динамо» сообщил о завершении работы в КХЛ

Шведский тренер московского «Динамо» сообщил о завершении работы в КХЛ
Шведский тренер по физической подготовке московского «Динамо» Ларс-Йоран Альквист объявил, что покидает столичный клуб. Специалист работал в штабе бело-голубых пять лет. В последние несколько сезонов Альквист отошёл на второй план, сосредоточившись в основном на работе с травмированными игроками.

«Всем привет! У меня для вас сообщение. Я улетел в понедельник в Турцию, а затем в Швецию. Хотел бы сказать всем большое спасибо за эти годы в «Атланте», «Локомотиве» и «Динамо». Здесь прекрасные болельщики, хорошие коллеги, люди, которые встречались у меня на пути. Всех люблю, возможно, увидимся, до свидания (произнёс фразу на русском языке. — Прим. «Чемпионата»), спасибо», – сказал Альквист в сообщении на видео, опубликованном в соцсети.

Материалы по теме
Сенсация от «Динамо». Новый тренер — Тамбиев. А не Ротенберг и даже не Козлов
Сенсация от «Динамо». Новый тренер — Тамбиев. А не Ротенберг и даже не Козлов
