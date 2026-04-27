Хоккей Новости

Самсонов — о Смолине: Саша молодец, «Ак Барс» забил бы и шесть голов

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов высоко оценил игру голкипера «Металлурга» Александра Смолина в первом матче серии с «Ак Барсом» (2:5, 0-1). Вратарь пропустил три шайбы в первом периоде и был заменён.

— Удалось пообщаться после матча с Александром Смолиным? Поддержать его как коллега по амплуа?
– Нет, я здесь был минимум времени, практически никого не видел, только с Василием Кошечкиным пообщался.

– Андрей Разин сказал после игры на пресс-конференции, что люди, которые хотя бы раз держали в руках вратарский блин и ловушку, никогда не будут предъявлять претензии Смолину за третий гол «Ак Барса». Вы согласны с тем, что ошибки Смолина в эпизоде с шайбой Тодда не было?
– Всякое бывает, если бы не Смолин, глядя на то, как мы действовали в первом периоде, «Ак Барс» легко забил бы и пять-шесть голов, на самом деле. Саша молодец, хорошо играл, на мой взгляд. Ему бы немного спокойствия, всё будет в порядке, он проводит хороший плей-офф. И удачи в дальнейшем по серии, она только начинается, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Самсоновым читайте на «Чемпионате»:
«У меня к себе вопросов минимум». Интервью со звёздным вратарём ХК «Сочи» Самсоновым
«У меня к себе вопросов минимум». Интервью со звёздным вратарём ХК «Сочи» Самсоновым
