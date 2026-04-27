Илья Самсонов рассказал о тренировочном плане «Сочи» после завершения сезона

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов рассказал о тренировочном плане сочинского клуба после завершения сезона.

– Сезон у «Сочи» давно закончился. Сейчас вас всех распустили, вы отдыхаете?

– Нет, мы прилетали в Сочи 6 апреля, у нас были мини-сборы, немного потренировались, скорее восстановительная такая работа была, прийти в себя немножко. Ребятам пошли навстречу в команде, процедуры проводили, которые нужны после тяжёлого сезона.

К весне у всех есть какие-то сложности, травмы, микротравмы. Важно вовремя всё это отслеживать, с этим работать, чтобы потом не было уже никаких проблем. На это тоже нужно время, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.