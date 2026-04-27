Самсонов: для меня хоккея в межсезонье не существует

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов заявил, что не следит за хоккеем по завершении своего сезона, и отметил нехватку свободного времени.
— За кем ещё следите в этом плей-офф? Кто импонирует своими действиями из вратарей?
– Я вчера посмотрел первую игру во всём плей-офф. Даже «Металлург» не смотрел. Для меня хоккея в межсезонье не существует, когда я свой сезон заканчиваю.
— Неужели даже НХЛ не смотрите?
– Нет, банально нет времени.
– Чем занимаетесь тогда в межсезонье?
– Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда, дел много, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.