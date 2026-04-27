Главная Хоккей Новости

Самсонов рассказал, как получил приглашение на матч легенд «Металлурга»

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов рассказал, как получил приглашение на матч легенд «Металлурга» и «Ак Барса».

— Как вы получили приглашение на матч легенд?
– Мне позвонил Василий Кошечкин, я был в это время в Сочи, буквально ехал в аэропорт. Он позвонил мне, спросил, не хочу ли сыграть. Я ему отвечаю, что в целом не против, но у меня даже формы с собой нет. Он сказал: если успеешь, заезжай, буду рад.

– И как вам атмосфера таких игр?
– Настроение шикарное. Как встреча старых друзей. Всё равно тяжело бывает найти время, возможность, собраться всем в одном месте в одно время. А атмосфера в общей раздевалке всегда такая тёплая, прекрасная. Соскучился по многим ребятам, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Самсоновым читайте на «Чемпионате»:
«У меня к себе вопросов минимум». Интервью со звёздным вратарём ХК «Сочи» Самсоновым
