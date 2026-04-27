Вратарь «Сочи» Самсонов: месяц клюшку не держал, с ветеранами на одном уровне

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов заявил, что в данный момент находится на одном уровне с ветеранами. Голкипер принял участие в матче легенд «Металлурга» и «Ак Барса».

— Не чувствуете себя неловко? Вы всё ещё действующий хоккеист, а вокруг вас ветераны хоккея.

– Нет, всё нормально, как уже говорил, это встреча старых друзей, на уровень игры не обращаю внимания. Да и я сам уже месяц как не катался, клюшку в руках не держал, в принципе, сейчас время для семьи скорее, для здоровья, физическое состояние подтянуть, с семьёй побыть. Так что мы сейчас все на одном уровне, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.