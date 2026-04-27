Самсонов: много готовить начал, открыл новые блюда, развиваюсь в этом направлении

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов заявил, что после завершения сезона сосредоточился на обязанностях по воспитанию своих детей, и рассказал об интересе к приготовлению различных блюд. Сочинский клуб завершил регулярный чемпионат на последнем месте в таблице КХЛ.

— Сейчас для вас ключевое – домашний быт?

– Именно. Отцовские обязанности. Стараюсь больше проводить времени с семьёй, ценить эти моменты. Сейчас вот шашлыки будем делать, много готовить начал. Интересно даже, много новых блюд для себя открыл, развиваюсь и в этом направлении.

– Есть коронное блюдо от Ильи Самсонова?

– Коронного пока нет, только изучаю. Не нашёл коронного, как будет – сообщу и всех приглашу, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.