«Трудно это осознать». Копитар поделился эмоциями от завершения карьеры в НХЛ

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар поделился эмоциями от своего последнего матча в НХЛ. Словенский форвард в составе «Кингз» уступил «Колорадо Эвеланш» в четвёртом матче серии со счётом 1:5 и завершил карьеру в лиге.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Кадри, Ландеског) – 13:13 (pp)     0:2 Макар – 25:48     1:2 Эдмундсон (Кемпе, Лаферрье) – 33:43     1:3 Руа (Лехконен, Малински) – 43:13     1:4 Тэйвз (Маккиннон, Ландеског) – 46:01     1:5 Маккиннон (Нечас, Кулак) – 54:22    

«Конечно, это очень горько-сладкое чувство. Да, будут слёзы, но такова жизнь, верно? Это замкнутый круг. Это было невероятное путешествие длиной в 20 лет. Случалось всякое — хорошее, плохое и ужасное. Мы не хотели так заканчивать сезон, но так получилось, и нам нужно с этим жить.

Меня осенило примерно за пять-шесть минут до конца, что это может быть конец. За последние 20 лет я никогда не испытывал ничего подобного. Всегда есть следующая игра, всегда есть следующий год, а теперь всё кончено. Так что трудно это осознать. Мои дети этого заслужили. Они провели 11 и девять лет с так называемым отцом, который был им лишь частично, а теперь он будет с ними на полную ставку», — цитирует Копитара пресс-служба клуба.

