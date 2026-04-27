«Рейнджерс» получат меньшую компенсацию за обмен Артемия Панарина

«Нью-Йорк Рейнджерс» получат меньшую компенсацию за обмен российского нападающего Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз». Это произошло из-за поражения «королей» в первом раунде Кубка Стэнли от «Колорадо Эвеланш» (0-4).

Напомним, «Рейнджерс» обменяли Панарина в «Лос-Анджелес» под конец регулярного чемпионата на условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и проспекта Лиама Гринтри. Условный выбор в третьем раунде мог превратиться в выбор во втором раунде драфта, в случае прохода «Кингз» во второй раунд плей-офф.

В четырёх матчах серии плей-офф с «Колорадо» Панарин набрал три очка — забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

