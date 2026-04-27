«Металлург» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 27 апреля, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Ак Барса». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

В первом матче серии «Ак Барс» одержал победу со счётом 5:2.

В регулярном сезоне команды одержали друг над другом по две победы. В истории плей-офф «Металлург» трижды противостоял «Ак Барсу». Дважды побеждал казанский клуб, один раз — магнитогорский. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29, 1, 3*, 5* и 7* мая.

* — при необходимости.