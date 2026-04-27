Игровой свитер Уэйна Гретцки продали на аукционе за рекордные $ 2,8 млн, сообщает ESPN. Это то самое джерси, в котором канадец провёл последнюю игру за «Эдмонтон Ойлерз» и взял свой четвёртый Кубок Стэнли в 1988 году.

Спустя три месяца после того, как канадец сыграл в этом свитере, «Ойлерз» обменяли его в «Лос-Анджелес Кингз».

В 2022 году стоимость этого же свитера составляла $ 1,45 млн на аукционе Grey Flannel. Цена взлетела вдвое, когда выяснилось, что хоккеист отыграл в этом джерси целых пять матчей, включая первую и четвёртую игры финала Кубка Стэнли 1988 года.

Гретцки принадлежат несколько рекордов НХЛ, в том числе по набранным очкам (2857) и голевым передачам (1963) в регулярных чемпионатах.