Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игровой свитер Уэйна Гретцки продали на аукционе за рекордные $ 2,8 млн

Комментарии

Игровой свитер Уэйна Гретцки продали на аукционе за рекордные $ 2,8 млн, сообщает ESPN. Это то самое джерси, в котором канадец провёл последнюю игру за «Эдмонтон Ойлерз» и взял свой четвёртый Кубок Стэнли в 1988 году.

Спустя три месяца после того, как канадец сыграл в этом свитере, «Ойлерз» обменяли его в «Лос-Анджелес Кингз».

В 2022 году стоимость этого же свитера составляла $ 1,45 млн на аукционе Grey Flannel. Цена взлетела вдвое, когда выяснилось, что хоккеист отыграл в этом джерси целых пять матчей, включая первую и четвёртую игры финала Кубка Стэнли 1988 года.

Гретцки принадлежат несколько рекордов НХЛ, в том числе по набранным очкам (2857) и голевым передачам (1963) в регулярных чемпионатах.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android