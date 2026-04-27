Лакомб показал лучший результат за 45 лет по очкам защитника в первых 4 играх плей-офф
Защитник «Анахайм Дакс» Джексон Лакомб отметился двумя результативными передачами в четвёртом матче серии с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ, 3-0). На счету игрока обороны восемь очков в четырёх играх серии.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Капанен (Уолман, Дикинсон) – 00:38 0:2 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 06:32 (pp) 1:2 Готье (Лакомб, Киллорн) – 27:36 (pp) 2:2 Гранлунд (Карлссон, Карлсон) – 38:43 (pp) 2:3 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 43:27 (pp) 3:3 Вьель (Карлсон, Лакомб) – 53:31 4:3 Пилинг (Мактавиш) – 62:29
Лакомб показал второй результат в истории НХЛ по количеству очков среди защитников в первых четырёх играх плей-офф в карьере. Рекорд по этому показателю принадлежит защитнику Джо Микелетти, набравшему девять очков в 1981 году. Защитник Циклон Тейлор также набирал восемь очков за первые четыре матча плей-офф в карьере в 1918 году.
На счету 25-летнего Лакомба в текущем плей-офф один гол и семь результативных передач.
