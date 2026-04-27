Лакомб показал лучший результат за 45 лет по очкам защитника в первых 4 играх плей-офф

Защитник «Анахайм Дакс» Джексон Лакомб отметился двумя результативными передачами в четвёртом матче серии с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ, 3-0). На счету игрока обороны восемь очков в четырёх играх серии.

Лакомб показал второй результат в истории НХЛ по количеству очков среди защитников в первых четырёх играх плей-офф в карьере. Рекорд по этому показателю принадлежит защитнику Джо Микелетти, набравшему девять очков в 1981 году. Защитник Циклон Тейлор также набирал восемь очков за первые четыре матча плей-офф в карьере в 1918 году.

На счету 25-летнего Лакомба в текущем плей-офф один гол и семь результативных передач.