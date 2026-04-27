СКА объявил об уходе Леонида Тамбиева, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Сегодня, 27 апреля, контракт с тренером был расторгнут по соглашению сторон, наставник продолжит карьеру в московском «Динамо».

Леонид Григорьевич имеет большой опыт работы наставником: специалист долгое время работал в ВХЛ и возглавлял сборные разных возрастов, в КХЛ с 2021 по 2025 год возглавлял «Адмирал», а сезон-2025/2026 закончил в роли помощника главного тренера в СКА.

Прошедший регулярный сезон-2025/2026 «Динамо» начинало с Алексеем Кудашовым в роли главного тренера. По ходу сезона специалист был уволен, а на его место был назначен Вячеслав Козлов. Бело-голубые уступили минскому «Динамо» в четырёх матчах в первом раунде Кубка Гагарина.