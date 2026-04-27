«Никакой паники при 0:2 не было». Гюнцель — о камбэке «Тампы» в матче с «Монреалем»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джейк Гюнцель высказался о победе над «Монреаль Канадиенс» (3:2) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-2). Во втором периоде «молнии» проигрывали со счётом 0:2. Гюнцель стал автором первого гола «Тампы» на 40-й минуте встречи.

«При счёте 0:2 у нас не было никакой паники. Мы чувствовали, что играем хорошо. Просто нам нужен был один точный бросок. И как только шайба зашла в ворота, стало казаться, что эта игра сама собой возвращается к нам», – приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.

Следующие матчи серии состоятся 30 апреля, 2, 3* мая.

* если потребуется