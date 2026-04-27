«Никакой паники при 0:2 не было». Гюнцель — о камбэке «Тампы» в матче с «Монреалем»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джейк Гюнцель высказался о победе над «Монреаль Канадиенс» (3:2) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-2). Во втором периоде «молнии» проигрывали со счётом 0:2. Гюнцель стал автором первого гола «Тампы» на 40-й минуте встречи.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
1:0 Болдюк (Гуле, Тексье) – 30:06     2:0 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 33:29 (pp)     2:1 Гюнцель (Мозер, Рэддиш) – 39:06     2:2 Хагель (Кучеров, Гюнцель) – 41:40 (pp)     2:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 55:07    

«При счёте 0:2 у нас не было никакой паники. Мы чувствовали, что играем хорошо. Просто нам нужен был один точный бросок. И как только шайба зашла в ворота, стало казаться, что эта игра сама собой возвращается к нам», – приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.

Следующие матчи серии состоятся 30 апреля, 2, 3* мая.

* если потребуется

Материалы по теме
Кучеров сравнялся с великим Ягром! И двумя гениальными передачами принёс победу «Тампе»
