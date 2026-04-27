Фетисов ответил на вопрос о своём отношении к дракам в матчах Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал о своём отношении к дракам, случившимся во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (1:3, 0-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5)     1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4)     1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4)     1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)    

«Драки сейчас – это часть хоккея, у нас мы видим не наш советский или российский хоккей, а общий со всем миром. Нашего хоккея пока нет, мы довольствуемся тем, что есть. Кому-то нравятся драки, кому-то – нет. Я нормально воспринимаю драки. Это специальная заготовка для того, чтобы взбодрить команду. В этом нет ничего страшного», – приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

В первом и втором периодах встречи произошли массовые потасовки. Во втором случае матч был прерван на 20 минут, драка началась после того, как нападающий ярославцев Егор Сурин что-то сказал голкиперу омичей Никите Серебрякову.

В стычке поучаствовали и игроки, которые в момент её начала были на скамейке. В результате дисциплинарным штрафом до конца матча были наказаны форвард «Авангарда» Кирилл Долженков и защитник «Локомотива» Алексей Береглазов, дисциплинарный штраф в 10 минут получили игроки омичей Игорь Мартынов и Вячеслав Войнов, а также хоккеисты железнодорожников Мартин Гернат, Рушан Рафиков и Сурин.

«Локомотив» второй раз подряд проиграл «Авангарду». В Ярославле была просто жара!
