Фетисов ответил на вопрос о своём отношении к дракам в матчах Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал о своём отношении к дракам, случившимся во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (1:3, 0-2).

«Драки сейчас – это часть хоккея, у нас мы видим не наш советский или российский хоккей, а общий со всем миром. Нашего хоккея пока нет, мы довольствуемся тем, что есть. Кому-то нравятся драки, кому-то – нет. Я нормально воспринимаю драки. Это специальная заготовка для того, чтобы взбодрить команду. В этом нет ничего страшного», – приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

В первом и втором периодах встречи произошли массовые потасовки. Во втором случае матч был прерван на 20 минут, драка началась после того, как нападающий ярославцев Егор Сурин что-то сказал голкиперу омичей Никите Серебрякову.

В стычке поучаствовали и игроки, которые в момент её начала были на скамейке. В результате дисциплинарным штрафом до конца матча были наказаны форвард «Авангарда» Кирилл Долженков и защитник «Локомотива» Алексей Береглазов, дисциплинарный штраф в 10 минут получили игроки омичей Игорь Мартынов и Вячеслав Войнов, а также хоккеисты железнодорожников Мартин Гернат, Рушан Рафиков и Сурин.