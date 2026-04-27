Форвард «Северстали» Лишка вызван в сборную Словакии на сборы перед ЧМ

Форвард «Северстали» Лишка вызван в сборную Словакии на сборы перед ЧМ
Нападающий «Северстали» Адам Лишка вызван в расположение сборной Словакии. Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

«Словацкая федерация хоккея направила в клуб официальный запрос о предоставлении игрока для участия в учебно-тренировочных сборах национальной команды в преддверии чемпионата мира.

Планируется, что Адам примет участие в нескольких этапах подготовки: с 20 по 25 апреля — сбор в Братиславе и контрольные матчи со сборной Германии (Кауфбойрен, Аугсбург); с 29 апреля по 3 мая — сбор в Братиславе и контрольные матчи со сборной Латвии (Братислава); с 5 по 9 мая — сбор в Спишска-Нова-Вес и контрольные матчи со сборной Дании (Спишска-Нова-Вес); с 12 по 31 мая — заключительный этап подготовки в Братиславе и возможное участие в чемпионате мира», — говорится в сообщении команды.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария).

