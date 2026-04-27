Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник СКА Менелл: очень тяжёлый сезон получился, могли сыграть лучше

Комментарии

Защитник СКА Бреннан Менелл высказался об игре команды в минувшем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Очень тяжёлый сезон получился. Были и хорошие моменты, и не очень. Да, могли сыграть лучше, особенно в плей-офф, но не получилось. Все разочарованы вылетом в первом раунде. Надеюсь, в следующем сезоне у нас получится лучше выступить. У нас хорошие игроки, так что уверен, мы покажем, на что способны», — приводит слова Менелла Metaratings.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ санкт-петербургский клуб занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко. В первом раунде Кубка Гагарина команда проиграла в серии ЦСКА со счётом 1-4.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android