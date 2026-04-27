Защитник СКА Менелл: очень тяжёлый сезон получился, могли сыграть лучше

Защитник СКА Бреннан Менелл высказался об игре команды в минувшем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Очень тяжёлый сезон получился. Были и хорошие моменты, и не очень. Да, могли сыграть лучше, особенно в плей-офф, но не получилось. Все разочарованы вылетом в первом раунде. Надеюсь, в следующем сезоне у нас получится лучше выступить. У нас хорошие игроки, так что уверен, мы покажем, на что способны», — приводит слова Менелла Metaratings.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ санкт-петербургский клуб занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко. В первом раунде Кубка Гагарина команда проиграла в серии ЦСКА со счётом 1-4.