Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Обладатель Кубка Гагарина: «Локомотиву» надо забывать про драки и начинать играть в хоккей
Комментарии

Обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» Глеб Клименко высказался о серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (0-2).

«Радулов всегда был активный, агрессивный. Кто-то его слова слушает и реагирует, а кто-то нет. Конечно, такими действиями он хотел завести ребят, потому что серию как-то надо переламывать, менять. Он делает всё возможное. Но и нервы сдают, когда бьёшься о стену и ничего не можешь сделать. Произошла вспышка — и понеслась. Если Радулов будет драться, Омску только на руку выключить его. Не дай бог, травму получит в драке. Думаю, им больше не нужно провоцировать, на этом далеко не уедешь. Надо же голы забивать.

По моему мнению, «Локомотиву» надо забывать про драки и начинать играть в хоккей. Они уже 0-2 в серии горят, сейчас матч в Омске. Если будет 0-3, то до свидания. В НХЛ Ткачук тоже решил подраться со Стаалом на первых секундах матча. Но толку? «Каролина» в четырёх матчах с «Оттавой» всё закончила. Ярославлю надо вгрызаться, побеждать и зацепить матч в Омске. Но «Локомотиву» будет очень тяжело там. Надо играть в свою игру и не драться. Нужно всё это забывать и молча играть в хоккей», — приводит слова Клименко Legalbet.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android