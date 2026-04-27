Владимир Плющев оценил ход серии между «Металлургом» и «Ак Барсом»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом» (2:5, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

– Прежде всего скажу, что «Ак Барс» в большом долгу перед болельщиками. У команды все последние годы отличный состав, в Татарстане ей создан максимально благоприятный режим, но каждый год почему-то шёл провал. С оглушительными поражениями в родных стенах.

Мне показалось, что «Ак Барс» наконец-то понял, что дальше отступать некуда, будет разгон. И нынешний плей-офф вселяет в Казань надежду.

– За счёт чего «Ак Барс» уверенно переиграл «Металлург»?
– Казань предложила сопернику плотный, атлетичный хоккей, тот его не выдержал. Хотя команда у «Металлурга» очень быстрая и техничная, три-четыре равных звена – и она способна навязывать сопернику свой хоккей.

– Что посоветуете «Металлургу»?
– У «Металлурга» есть козыри, на скорости и движении команда совсем не случайно уверенно выиграла регулярный чемпионат. Но сейчас нужна правильная тренерская работа в плане тактики и подстройки под соперника.

Знаете, меня насторожили комментарии главного тренера «Металлурга» после первого поражения от Казани. Состоялся косноязычный поток сознания, за которым, как мне показалось, была спрятана внутренняя неуверенность. И непонимание того, что происходит.

Впрочем, хотелось бы ошибиться с такими опасениями. При всём уважении к «Ак Барсу» у «Металлурга» есть ресурсы, чтобы изменить ход этой серии, – приводит слова Плющева Russia-hockey.

