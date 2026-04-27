Вратарь «Бурана» Гайдуков: в России безопаснее, чем в Канаде и США

Голкипер «Бурана» Артемий Гайдуков поделился мыслями от проживания в Северной Америке. В прошлом сезоне хоккеист играл за «Норт-Йорк Ренегадс», который выступает в GMHL – канадской юниорской лиге развития.

«В «Ренегадс» только положительно всё было. У меня неудачный сезон получился в МХЛ. И настроение соответствующее было, а в «Ренегадс» у меня получилось перезагрузиться и получить удовольствие от хоккея. Считаю, что это мне пошло всё на пользу.

В плане быта, конечно, не очень просто было. Всё-таки русскому человеку лучше дома, наверное. Комфортнее, удобнее и понятнее. В плане языка у меня не было проблем. Базовый уровень у меня есть, и жил я в русскоязычной семье. Мне много объясняли, помогали. Не сталкивался со сложностями.

Там больше неблагоприятных районов, чем у нас. Я считаю, у нас такого нет – чище и спокойнее. Думаю, в России безопаснее, чем в Канаде и США. В отдельно взятых районах 100% безопаснее у нас.

К бездомным в Северной Америке относятся лояльнее. Их там не трогают. Они делают, что хотят. В центре города могут спокойно поставить палатку и целую неделю жить, спать там. Для нас это шок. Сложно представить», – приводит слова Гайдукова Legalbet.

