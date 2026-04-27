«Ак Барс» проигрывает по ходу матча впервые с 11 апреля

В эти минуты в Магнитогорске проходит второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимает казанский «Ак Барс». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, казанцы впервые с 11 апреля проигрывают по ходу встречи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В предыдущем раунде в противостоянии с «Ак Барсом» минское «Динамо» ни разу не открывало счёт, а вело по ходу игры только 24 секунды за всю серию. Те самые 24 секунды во втором матче (4:5 ОТ), которые разделили гол белорусской команды в большинстве и спасительную шайбу Артёма Галимова.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29 апреля, 1, 3*, 5*, 7* мая.

* если потребуется