Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Ак Барс» проигрывает по ходу матча впервые с 11 апреля

В эти минуты в Магнитогорске проходит второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимает казанский «Ак Барс». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, казанцы впервые с 11 апреля проигрывают по ходу встречи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2-й период
2 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4)     2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5)    

В предыдущем раунде в противостоянии с «Ак Барсом» минское «Динамо» ни разу не открывало счёт, а вело по ходу игры только 24 секунды за всю серию. Те самые 24 секунды во втором матче (4:5 ОТ), которые разделили гол белорусской команды в большинстве и спасительную шайбу Артёма Галимова.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29 апреля, 1, 3*, 5*, 7* мая.

* если потребуется

Материалы по теме
«Дайте ему по башке!» Разина бесит видеотренер «Ак Барса». Он отменил уже 11 голов подряд
