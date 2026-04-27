«Это судейский бордель». Кожевников — о втором матче серии «Локомотив» — «Авангард»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал безобразным судейство во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (1:3, 0-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5)     1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4)     1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4)     1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)    

«Судейство у нас безобразнейшее. Я уже не знаю, кого надо назначать — арбитры стоят рядом и всё видят. Всё началось с того, что идёт борьба на пятаке, а вратарь «Авангарда» Серебряков — провокатор чистой воды. И потом он обижается, что ему что-то Сурин сказал. Что, судьи этого не видели? Складывается ощущение, что они как слепые котята. А потом всё пошло по накатанной, канадский вариант — все на площадку и массовая драка.

Это вообще бордель, такие люди устраивают бардаки, а потом они будут трубить на весь мир, что у нас беспредел. Идёт драка «пять на пять», а он (главный тренер «Авангарда» Ги Буше. — Прим. «Чемпионата») ещё кого-то, трёх человек, выпускает на лёд со скамейки запасных. Это чистое бандитство, но всё идёт от такого судейства. Об этом многие люди говорят, но ничего не меняется. Это судейский бордель, больше ничего не могу сказать», – приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

