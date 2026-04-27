«Ак Барс» впервые в плей-офф пропустил шайбу, когда на льду была пара Лямкин — Миллер

В эти минуты в Магнитогорске проходит второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимает казанский «Ак Барс». На момент написания новости счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Казанцы впервые в плей-офф пропустили гол, когда на льду была пара защитников Никита Лямкин — Митчелл Миллер.

На 32-й минуте нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский забил второй гол своей команды. В этот момент на площадке находились лучшие бомбардиры «Ак Барса» среди защитников — Лямкин и Миллер, также у обоих лучшие показатели полезности ( «+14» у Лямкина и «+15» у Миллера).

