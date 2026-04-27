«Ак Барс» впервые в плей-офф пропустил шайбу, когда на льду была пара Лямкин — Миллер
Поделиться
В эти минуты в Магнитогорске проходит второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимает казанский «Ак Барс». На момент написания новости счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Казанцы впервые в плей-офф пропустили гол, когда на льду была пара защитников Никита Лямкин — Митчелл Миллер.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4) 2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5) 3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4) 3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4) 3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5) 4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)
На 32-й минуте нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский забил второй гол своей команды. В этот момент на площадке находились лучшие бомбардиры «Ак Барса» среди защитников — Лямкин и Миллер, также у обоих лучшие показатели полезности ( «+14» у Лямкина и «+15» у Миллера).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Материалы по теме
Комментарии
- 27 апреля 2026
-
19:00
-
18:42
-
18:24
-
17:56
-
17:36
-
17:16
-
16:54
-
16:32
-
16:12
-
15:58
-
15:50
-
15:46
-
15:34
-
15:26
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:06СКА объявил об уходе Леонида Тамбиева Официально
-
14:00
-
13:55
-
13:35
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
10:52
-
10:45