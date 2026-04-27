Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» впервые в плей-офф пропустил шайбу, когда на льду была пара Лямкин — Миллер

Комментарии

В эти минуты в Магнитогорске проходит второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимает казанский «Ак Барс». На момент написания новости счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Казанцы впервые в плей-офф пропустили гол, когда на льду была пара защитников Никита Лямкин — Митчелл Миллер.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4)     2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5)     3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4)     3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4)     3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5)     4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)    

На 32-й минуте нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский забил второй гол своей команды. В этот момент на площадке находились лучшие бомбардиры «Ак Барса» среди защитников — Лямкин и Миллер, также у обоих лучшие показатели полезности ( «+14» у Лямкина и «+15» у Миллера).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Материалы по теме
«Дайте ему по башке!» Разина бесит видеотренер «Ак Барса». Он отменил уже 11 голов подряд
«Дайте ему по башке!» Разина бесит видеотренер «Ак Барса». Он отменил уже 11 голов подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android