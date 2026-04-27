Главный тренер «Баффало» высказался об ударе Задорова по Далину клюшкой

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Линди Рафф прокомментировал эпизод, в котором российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров клюшкой ударил хоккеиста «Сэйбрз» Расмуса Далина в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась победой «Баффало» со счётом 6:1 (3-1 в серии).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Кребс – 04:17     0:2 Доун – 07:10     0:3 Бенсон – 09:15     0:4 Байрэм – 14:24     0:5 Маленстин – 45:08     0:6 Так – 46:32     1:6 Курали – 59:20 (sh)    

На 57-й минуте во время паузы в игре Задоров приблизился к шведскому защитнику, ткнул ему клюшкой в корпус, а затем попытался ударить рукой, оказавшись за спиной у Далина. Россиянин получил 15 минут штрафа по итогам этого эпизода.

«Понимаю эти эмоции, вызванные тем, как сложилась игра. В плей-офф такое можно увидеть. Такие сильные эмоции возникают из-за того, что хоккеист очень расстроен игрой. В матче происходит много перепалок. Но не таких игровых действий хочется. Уверен, будь это регулярный чемпионат, это могло бы даже привести к дисквалификации. Таким ударом клюшкой легко можно было бы повредить Расмусу плечо», – приводит слова Раффа The Athletic.

