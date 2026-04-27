«Вашингтон» объявил об уходе тренера Кирка Мюллера

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик объявил об уходе из команды помощника главного тренера Кирка Мюллера. Контракт специалиста истекал в июне 2026 года.

«Кирк выразил желание изучить другие возможности в Национальной хоккейной лиге, мы уважаем и поддерживаем его решение. Благодарим Кирка за его преданность делу, профессионализм и большой

вклад, который он внёс за три года работы в нашей организации.

Он опытный и очень уважаемый тренер, чья трудовая этика, лидерство и приверженность развитию игроков оказали существенное влияние на нашу команду как на льду, так и вне его. Желаем ему и его семье всего наилучшего в следующей главе его карьеры», — приводит слова Патрика пресс-служба «Вашингтона» в социальной сети Х.