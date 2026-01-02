«Металлург» победил «Ак Барс» и сравнял счёт в серии 1/2 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 27 апреля, в Магнитогорске завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 4:2. Таким образом, счёт в серии стал 1-1.

На пятой минуте нападающий «Металлурга» Роман Канцеров забил первый гол. На 32-й минуте форвард Сергей Толчинский удвоил преимущество магнитогорцев. На 34-й минуте нападающий Даниил Вовченко забросил третью шайбу хозяев.

На 41-й минуте форвард Артём Галимов сократил отставание «Ак Барса». На 54-й минуте нападающий Александр Хмелевски забил второй гол казанцев. На 58-й минуте форвард Никита Михайлис забросил четвёртую шайбу «Металлурга», установив окончательный счёт — 4:2.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7* мая.

* если потребуется