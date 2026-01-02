Металлург — Ак Барс, результат матча 27 апреля 2026 года, счет 4:2, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/2 финала, Кубок Гагарина)

«Металлург» победил «Ак Барс» и сравнял счёт в серии 1/2 финала Кубка Гагарина
Сегодня, 27 апреля, в Магнитогорске завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 4:2. Таким образом, счёт в серии стал 1-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4)     2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5)     3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4)     3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4)     3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5)     4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)    

На пятой минуте нападающий «Металлурга» Роман Канцеров забил первый гол. На 32-й минуте форвард Сергей Толчинский удвоил преимущество магнитогорцев. На 34-й минуте нападающий Даниил Вовченко забросил третью шайбу хозяев.

На 41-й минуте форвард Артём Галимов сократил отставание «Ак Барса». На 54-й минуте нападающий Александр Хмелевски забил второй гол казанцев. На 58-й минуте форвард Никита Михайлис забросил четвёртую шайбу «Металлурга», установив окончательный счёт — 4:2.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7* мая.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Бывают шутки Разина, которые сложно понять». Интервью с лидером «Металлурга»
