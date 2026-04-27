Нападающий Виталий Пинчук подписал однолетний контракт с «Нэшвиллом»

«Нэшвилл Предаторз» официально объявил о заключении однолетнего контракта новичка с белорусским нападающим Виталием Пинчуком. Ранее хоккеист заявил, что покидает минское «Динамо», и попрощался с болельщиками.

Пинчук выступал за белорусский клуб на протяжении шести сезонов — с 2020 по 2026 год. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ он провёл за минчан 252 матча, в которых забросил 73 шайбы и отдал 72 голевые передачи, набрав 145 очков при показателе полезности «+29». В плей-офф на его счету 28 игр, девять голов и 13 передач — всего 22 очка при показателе полезности «-1».

24-летний форвард не был выбран на драфте НХЛ.