Защитник «Бостона» Задоров оштрафован на $ 5 тыс. за удар Далина клюшкой
Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров оштрафован на $ 5 тыс., максимально допустимую сумму согласно коллективному договору, за удар клюшкой Расмуса Далина из «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщает Департамент безопасности игроков НХЛ в социальной сети Х. Инцидент произошёл в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу «Баффало», клуб также ведёт в серии — 3-1.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Кребс – 04:17 0:2 Доун – 07:10 0:3 Бенсон – 09:15 0:4 Байрэм – 14:24 0:5 Маленстин – 45:08 0:6 Так – 46:32 1:6 Курали – 59:20 (sh)
На 57-й минуте во время паузы в игре Задоров приблизился к шведскому защитнику, ткнул ему клюшкой в корпус, а затем попытался ударить рукой, оказавшись за спиной у Далина. По итогам эпизода Никита получил пять штрафных минут за удар клюшкой и 10 минут дисциплинарного штрафа.
СКА объявил об уходе Леонида Тамбиева Официально
