Защитник «Бостона» Задоров оштрафован на $ 5 тыс. за удар Далина клюшкой

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров оштрафован на $ 5 тыс., максимально допустимую сумму согласно коллективному договору, за удар клюшкой Расмуса Далина из «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщает Департамент безопасности игроков НХЛ в социальной сети Х. Инцидент произошёл в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу «Баффало», клуб также ведёт в серии — 3-1.

На 57-й минуте во время паузы в игре Задоров приблизился к шведскому защитнику, ткнул ему клюшкой в корпус, а затем попытался ударить рукой, оказавшись за спиной у Далина. По итогам эпизода Никита получил пять штрафных минут за удар клюшкой и 10 минут дисциплинарного штрафа.