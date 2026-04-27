Овечкин возглавил рейтинг российских хоккеистов в истории НХЛ по версии The Hockey Writers

Североамериканское издание The Hockey Writers опубликовало рейтинг 50 лучших российских хоккеистов за всю историю Национальной хоккейной лиги. Возглавил топ нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

На втором месте рейтинга располагается Сергей Фёдоров, замыкает тройку Павел Буре. В топ‑10 также вошли Александр Могильный, Павел Дацюк, Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Сергей Зубов, Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Ларионов и Андрей Василевский («Тампа»).

Соглашение 40‑летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/2026. У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом лиги по этому показателю. На счету россиянина 1006 шайб в матчах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).