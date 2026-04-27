«Абсолютно все были огорчены поражением». Вратарь СКА Плешков — о вылете из плей-офф

Голкипер СКА Артемий Плешков оценил выступление команды в плей-офф в сезоне-2025/2026. В первом раунде клуб проиграл в серии ЦСКА (1-4).

— Наверняка по итогам плей-офф осталось немало недосказанности из-за того, что команда так рано вышла…

— Ну, какая недосказанность… Просто все расстроились, вся команда хотела пройти дальше, играть и сейчас. В этом году вот такой у нас результат… Из того, что мы можем сейчас сделать, — только собраться, в следующем сезоне исправить это и показать лучший хоккей.

— Первые эмоции от поражения уже прошли?

— Да. Понятно, что в моменте было обидно. Мы внутри команды поговорили, что-то обсудили, расстроились, конечно. Абсолютно все были огорчены поражением. Но не зацикливаемся. Надо жить дальше, дальше тренироваться, работать.

— А причины уже анализировали?

— Сложно сказать. Мне не хочется лезть в командные дела. Всё равно вся команда играет, ошибаются все. Если брать игроков других амплуа, я не буду копаться в этом, разбирать. Есть ребята, есть тренерский штаб, они это всё разберут, исправят.

Наш вратарский тандем с Серёгой [Ивановым]… Считаю, мы делали всё, что могли. Где-то ошибались, где-то помогали. В основном помогали, я считаю. Есть куда расти, есть к чему стремиться, есть что исправить, есть над чем поработать, — приводит слова Плешкова Охтинский пресс-центр.