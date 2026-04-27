Разин — о победе «Металлурга» над «Ак Барсом»: ёкнуло, но не предынфарктное состояние было

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2, 1-1) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4)     2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5)     3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4)     3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4)     3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5)     4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)    

«Сегодня была совсем другая игра, мы предложили те скорости, которые можем показать. Первый период от нас был хороший, потом равный второй, но реализовали свои моменты.

Третий период тоже равный, но второй гол немного подпортил картинку. Ёкнуло немного, но не предынфарктное состояние было. Вспомнил, как в регулярном чемпионате из 3:0 стало 3:4. Нехороший гол такой, не вытекал он из игры, ненужный. Но хорошо, что забили четвёртый.

Ребятам показали моменты после первого матча, в которых мы должны были добивать, прибавить. Тактические действия показали, которые хотелось бы видеть. И это сработало», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

