Разин — о Галимове: мы играем в хоккей, а весь этот пафос убивает динамику

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Ак Барсом» (4:2, 1-1) заявил, что ему не нравится игра с регулярными остановками.
«Никита Гребёнкин у нас не ездил и никого не трогал. Он мог что-то сказать, но физического контакта не оказывал. А все эти сдвиги ворот, всё это влияет на ритм игры, продлевает телевизионную трансляцию, а время дорогое. Надо пересмотреть регламент, правила, касательно таких эпизодов, за затяжку времени. Ритм игры этими моментами сбивается.
Сейчас у нас нет такого человека. А у «Ак Барса» есть Галимов. Мне понравилась реакция команды, мы играем в хоккей, этот весь пафос, знаете, убивает всю динамику, разбивает целостность игры. Хотим играть в быстрый хоккей, в наложение смен. Надо пожёстче со всеми этими сдвигами ворот, другими затяжками.
Если вам нравится такая игра, как вчера была в Ярославле, это не в моём вкусе. Мы играем в хоккей. Не будем давать в обиду своего вратаря, но провоцировать Билялова – это бред», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
