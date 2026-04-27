Разин — о Галимове: мы играем в хоккей, а весь этот пафос убивает динамику

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Ак Барсом» (4:2, 1-1) заявил, что ему не нравится игра с регулярными остановками.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4)     2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5)     3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4)     3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4)     3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5)     4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)    

«Никита Гребёнкин у нас не ездил и никого не трогал. Он мог что-то сказать, но физического контакта не оказывал. А все эти сдвиги ворот, всё это влияет на ритм игры, продлевает телевизионную трансляцию, а время дорогое. Надо пересмотреть регламент, правила, касательно таких эпизодов, за затяжку времени. Ритм игры этими моментами сбивается.

Сейчас у нас нет такого человека. А у «Ак Барса» есть Галимов. Мне понравилась реакция команды, мы играем в хоккей, этот весь пафос, знаете, убивает всю динамику, разбивает целостность игры. Хотим играть в быстрый хоккей, в наложение смен. Надо пожёстче со всеми этими сдвигами ворот, другими затяжками.

Если вам нравится такая игра, как вчера была в Ярославле, это не в моём вкусе. Мы играем в хоккей. Не будем давать в обиду своего вратаря, но провоцировать Билялова – это бред», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

